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Пункт-А

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Нечетные – стройся: график работы астраханских АЗС на 25 августа

Нечетные – стройся: график работы астраханских АЗС на 25 августа

Сегодня в Астрахани бензин по графику отпускает 21 заправка. Еще 18 АЗС открыты в районах. День сегодня для нечетных: в областном центре заливают в те автомобили, чьи номера оканчиваются на 1, 3, 5, 7, 9.

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