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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тертышный о переходе в «Динамо»: «Были предложения от двух-трех клубов, но хотелось попасть в топовый. Слава богу, у меня получилось»

Фоврард Никита Тертышный прокомментировал переход в « Динамо » из « Адмирала ». Московский клуб возглавил Леонид Тамбиев , ранее работавший в команде из Владивостока.

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