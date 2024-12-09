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СК России раскрыл схему легализации рекордной взятки

СК России раскрыл схему легализации рекордной взятки

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал РИА Новости, что бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на пять миллиардов рублей, легализовали часть денег через конвертацию в фиатные деньги для покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и имущества.

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