Опоры освещения на проезде к строящимся домам на улице Котельной установили в Братске

По Индивидуальной программе развития Братска на 2023 — 2025 годы выполнен комплекс работ по обустройству проезда и пешеходных тротуаров, с монтажом уличного освещения к строящимся домам на улице Котельной.
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