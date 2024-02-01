Крымчанин обманул маркетплейс на 16 млн рублей

Житель Симферополя украл у одного из маркетплейсов товары на 16 млн рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, в дежурную часть симферопольского УМВД обратился представитель маркетплейса, заявивший, что обнаружил подозрительный личный кабинет клиента: мужчина получил массу заказов без фактической оплаты.