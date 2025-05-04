Депутат ГД Говырин: инвалидам и 80-летним повысили пенсии с 1 мая

С 1 мая некоторые россияне получили повышенные пенсии. Выплаты проиндексировали достигшим 80-летнего возраста пенсионерам и инвалидам, рассказал RT депутат Госдумы, член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
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