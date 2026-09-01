В Барково Ливенского района смертельное ДТП с мопедом

69-летний водитель мопеда погиб, не уступив дорогу автомобилю ВАЗ-2115 при выезде с территории дома.В понедельник, 31 августа, в деревне Барково Ливенского района произошло смертельное ДТП, сообщили в УМВД региона.
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