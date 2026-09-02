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Ущерб от кибермошенников за семь месяцев снизился на 21%

Ущерб от кибермошенников за семь месяцев снизился на 21%

За первые семь месяцев 2026 года ущерб от действий кибермошенников уменьшился на 21% благодаря мерам правительства, включая работу оперштаба и расширение сценариев в ГИС «Антифрод».

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