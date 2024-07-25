Новости от Сбербанка: с 1 августа, все владельцы банковских карт останутся без рубля Юлия ЧелкановаСрочные новости из Сбербанка: с 1 августа все владельцы банковских карт столкнутся с изменениями — банк объявил о введении новой платной подписки для владельцев дебетовых карт, в результате чего они останутся без рубля на своих счетах.