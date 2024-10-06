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Покинувшая Россию подруга Лепса Киба назвала лучший город на земле

Покинувшая Россию подруга Лепса Киба назвала лучший город на земле

Юная возлюбленная знаменитого российского исполнителя Григория Лепса Аврора Киба прокомментировала свой недавний переезд на Туманный Альбион, объяснив, что основной целью этой поездки является получение знаний в сфере моды.

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