Битва за Нью-Йорк: «Русская Весна» на Первом канале (ВИДЕО)

Битва за Нью-Йорк: репортаж «Русской Весны» на Первом канале. Как группировка войск «Центр» прорывает оборону врага на торецком направлении при поддержке авиации, артиллерии и ТОС «Солнцепёк», рассказала военкор «Русской Весны» Анастасия Михайловская.