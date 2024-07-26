Битва за Нью-Йорк: «Русская Весна» на Первом канале (ВИДЕО)

Битва за Нью-Йорк: репортаж «Русской Весны» на Первом канале. Как группировка войск «Центр» прорывает оборону врага на торецком направлении при поддержке авиации, артиллерии и ТОС «Солнцепёк», рассказала военкор «Русской Весны» Анастасия Михайловская.
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