Главный исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихан на слушаниях комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса в четверг, 22 сентября, заявил, что банки будут менять свою позицию относительно Китая согласно пожеланиям правительства США, – сообщает издание The Financial Times.