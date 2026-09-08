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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Голенков подписал контракт с «Балтикой» по схеме «3+1». Форвард «Ростова» прошел медосмотр (Иван Карпов)

Егор Голенков подписал контракт с «Балтикой» по схеме «3+1», сообщает инсайдер Иван Карпов. 27-летний форвард успешно прошел медосмотр перед переходом из «Ростова».

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