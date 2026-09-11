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Культурология.рф

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История и археология: Что большевики сделали с благородными девицами, когда Смольный захватили матросы и солдаты

История и археология: Что большевики сделали с благородными девицами, когда Смольный захватили матросы и солдаты

История Смольного института благородных девиц осенью 1917 года — это не просто страница из учебника, а настоящая человеческая драма.

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