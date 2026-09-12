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Транзисторы будущего будут собирать по атомам: ученые сделали «грунтовку» толщиной 0,42 нм — она может помочь создавать транзисторы атомарных размеров

Транзисторы будущего будут собирать по атомам: ученые сделали «грунтовку» толщиной 0,42 нм — она может помочь создавать транзисторы атомарных размеров

Ученые решили одну из проблем сверхтонких транзисторов на дисульфиде молибдена Тайваньские исследователи разработали сверхтонкий буферный слой, который может решить одну из главных проблем транзисторов на основе двумерных полупроводников.

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