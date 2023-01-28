Ди Мария о критике: «Было больно, когда говорили, что я обсираюсь в финалах, что со мной всегда что-то происходит. Бог позволил мне взять реванш»

Анхель Ди Мария высказался о критике в свой адрес. – Ты говорил о тех, кто всегда поддерживал тебя, но думал ли ты в какой-то момент о том, чтобы закончить карьеру? Какая критика обидела тебя больше всего? – Больше всего меня задевала та критика, которая причиняла мне боль.
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