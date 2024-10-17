Физический эксперимент по моделированию запуска варп-двигателя Алькубьерре

﻿﻿Видеозапись на экране электронного микроскопа (смотреть со звуком :)) Используя новую G-технологию для визуализации магнитных полей в электронных микроскопах, можно смоделировать воздействие магнитных полей на электроны как искривление пространства вблизи намагниченного образца и провести реальные физические эксперименты по моделированию варп-двигателя Алькубьерре, согласно которому Космический корабль может двигаться с большой скоростью.