Эксперты рассказали, из чего складывается стоимость красной икры в Приморье

Эксперты делового еженедельника «Конкурент» отмечают, что стоимость икры складывается из очень многих факторов, однако случается, что на отдельных участках пути к покупателю происходит необоснованное завышение цен.
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