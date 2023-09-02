Игрок фарм-команды «Лейкерс» о первой встрече с Леброном: «Я просто остолбенел»

Игрок фарм-команды «Лейкерс» Алекс Фадж рассказал о том, что очень смутился во время первой встречи с 4-кратным MVP НБА, лидером калифорнийской команды Леброном Джеймсом.
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