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Игрок фарм-команды «Лейкерс» о первой встрече с Леброном: «Я просто остолбенел»

Игрок фарм-команды «Лейкерс» Алекс Фадж рассказал о том, что очень смутился во время первой встречи с 4-кратным MVP НБА, лидером калифорнийской команды Леброном Джеймсом.

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