Дипломаты и учёные обсуждают в Москве ценности нового мира

В Москве проходит вторая Всемирная общественная ассамблея "Новый мир: ценности, которые объединяют". Событие объединило дипломатов, чиновников, экспертов, учёных из более чем 150 стран мира.
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