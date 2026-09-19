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Дипломаты и учёные обсуждают в Москве ценности нового мира

Дипломаты и учёные обсуждают в Москве ценности нового мира

В Москве проходит вторая Всемирная общественная ассамблея "Новый мир: ценности, которые объединяют". Событие объединило дипломатов, чиновников, экспертов, учёных из более чем 150 стран мира.

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