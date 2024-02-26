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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Что "душитель жены" Константин Падун сказал в последнем слове в барнаульском суде

Что "душитель жены" Константин Падун сказал в последнем слове в барнаульском суде

Константин Падун выступил в суде с последним словом 26 февраля. В этот же день ему вынесут приговор Барнаулец Константин Падун, задушивший свою бывшую жену и спрятавший её труп на крыше дома, выступил с последним словом в Ленинском районном суде Барнаула.

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