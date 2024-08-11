Байден допустил возможность региональной войны на Ближнем Востоке

Американский президент Джо Байден в большом интервью, которое вышло 11 августа на CBS News, признался, что он и его команда ежедневно работают над тем, чтобы избежать эскалации палестино-израильского конфликта, но он признает, что ситуация может развиваться по-разному.
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