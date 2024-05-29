В Роспотребнадзоре назвали 3 правила, которые нужно соблюдать в жару

В период жаркой погоды особенно важно бережно относиться к своему здоровью, особенно для тех, кто страдает гипертонической болезнью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, подчеркнул ведущий эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев.