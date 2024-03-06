Тайна возрастом в 2000 лет: ученые до сих пор пытаются найти истоки Нила, но каждый раз понимают, что ошиблись

Течение Нила через Африку продолжается уже около 30 миллионов лет, и на протяжении последних двух тысячелетий ученые различных эпох и культур стремились раскрыть тайну происхождения этой одной из самых длинных рек в мире.
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