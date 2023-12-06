Дорогу к метро расчистили на Пулковской улице

Сотрудники ГБУ «Жилищник Головинского района» провели уборку снега на тротуаре вдоль улицы Пулковская от перекрестка с Конаковским проездом до перекрестка с Авангардной улицей, сообщили сегодня в организации.
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