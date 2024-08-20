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Турпром: отельеры сомневаются в рекордном количестве туристов в Анталии

Турпром: отельеры сомневаются в рекордном количестве туристов в Анталии

Рекордное количество туристов посетило турецкую Анталью с начала года. Согласно данным, опубликованным Государственным управлением аэропортов, общее число путешественников, прибывших в два аэропорта города, превысило 10 миллионов человек.

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