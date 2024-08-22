ЦМАКП: Неравенство усилилось, несмотря на падение уровня бедности

В России растет неравенство по доходам и потреблению, следует из аналитической записки ЦМАКП. Это происходит несмотря на сокращение уровня бедности до минимальных за последние десятилетия 8,5% в 2023 году с 13,5% в 2016 году.
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