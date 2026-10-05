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Газета.ру

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ТАСС: срочная пенсионная выплата в 2027 году вырастет до 3,5 тысячи рублей

ТАСС: срочная пенсионная выплата в 2027 году вырастет до 3,5 тысячи рублей

Среднегодовой размер срочной пенсии в России в 2027 году превысит 3,5 тыс. рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на следующий год и плановый период 2028 и 2029 годов, с которой ознакомился ТАСС.

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