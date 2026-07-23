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Царьград

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Три лагеря Поморья прошли проверку на гигиеническую безопасность водоемов

Три лагеря Поморья прошли проверку на гигиеническую безопасность водоемов

Роспотребнадзор проверил чистоту водоемов и пляжей в детских загородных лагерях ПоморьяМежрегиональное управление Роспотребнадзора провело исследование проб воды и почвы в местах организации купания детей, которые отдыхают в загородных лагерях.

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