Три лагеря Поморья прошли проверку на гигиеническую безопасность водоемов

Роспотребнадзор проверил чистоту водоемов и пляжей в детских загородных лагерях ПоморьяМежрегиональное управление Роспотребнадзора провело исследование проб воды и почвы в местах организации купания детей, которые отдыхают в загородных лагерях.
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