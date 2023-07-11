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В Вологодской области пенсионерка поблагодарила полицейского-кинолога, спасшего её с супругом от мошенников

В дежурную часть УМВД России по г. Вологде обратился 86-летний вологжанин. Мужчина пояснил, что его 83-летняя супруга ушла из дома и длительное время не отвечает на телефонные звонки.

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