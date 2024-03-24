Депутаты Мособлдумы возложили цветы к мемориалу в память о погибших при теракте в Crocus City Hall

Депутаты и сотрудники Мособлдумы почтили память жертв теракта в Crocus City Hall. Члены делегации возложили цветы к стихийному мемориалу неподалеку от разрушенного здания торгово-развлекательного комплекса.
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