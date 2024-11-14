Набиуллину заставляют махнуть на все рукой

Сергей Ипатов

1. Высокие ставки не спасают от инфляции, только разгоняют её и вредят экономике - предприятиям реального сектора и потребителям. 2. Раз уж высокие ставки не спасают от инфляции несмотря на все прежние уверения цб, а высокая ставка все равно не спасает от инфляции, значит надо перестать заниматься садо-мазо и отказаться от этой идеи тушения пожара керосином - т.н. политики высоких ставок, последовательно и быстро снизить её (ключевую ставку) до уровня не выше 4%, и перейти к применению других, по настоящему действенных мер. 3. Раз уж цб так беспокоит хм "разогретый" спрос, даю подсказку : в стране бегают 10+ МИЛЛИОНОВ (!) мигрантов, даже неважно легальных или нет. "добывают" деньги всеми возможными способами, законно, возможно, нет, набирают кредиты, бегают по магазинам, скупают все подряд, включая квартиры, потом сваливают из страны, эти убытки банки перекладывают на всех жителей страны, которые к этим мигрвнтам не имеют вообще никакого отношения. Никому не приходило в голову, что это они создают повышенный спрос - приезжают сюда, голодные, холодные, прямо таки теряющие головы от безнаказанности и чрезмерно лояльного отношения к ним властей. Понятно, что с мигрантами должны разбираться депутаты (в плане законодательства), но цб должен разобраться с тем, что входит в его полномочия - выделить мигрантов в отдельную категорию, создать отдельный фонд, чтобы их действия не отражались на общей ситуации. Если банки хотят выдавать им кредиты пусть выдают ИМ по повышенным ставкам, а на жителях это никак не отражалось. Да и те, кто только получил гражданство, не сильно от них отстают - получают многочисленные пособия на своих многочисленных детей, набирают кредиты, ипотеки, потом отказываются от гражданства или просто по тихому сваливают, а цб нам рассказывает, что это мы во всем виноваты. Так что и здесь нужно наводить полный порядок