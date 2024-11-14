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Набиуллину заставляют махнуть на все рукой

Набиуллину заставляют махнуть на все рукой

От Банка России требуют отказаться от борьбы с ростом цен и вдобавок сдать часть полномочий. Нефть марки Brent дешевеет уже до $71 за баррель, рубль продолжает сдавать позиции юаню, доллару и евро и один лишь только биткойн в эйфории от победы Дональда Трампа на президентских выборах в США ракетой несется вверх.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
1. Высокие ставки не спасают от инфляции, только разгоняют её и вредят экономике - предприятиям реального сектора и потребителям.                                                   2. Раз уж высокие ставки не спасают от инфляции несмотря на все прежние уверения  цб, а высокая ставка все равно не спасает от инфляции, значит надо перестать заниматься садо-мазо и отказаться от этой идеи тушения пожара керосином - т.н. политики высоких ставок, последовательно и быстро снизить её (ключевую ставку) до уровня не выше 4%, и перейти к применению других, по настоящему действенных мер.                                                                3. Раз уж цб так беспокоит хм &quot;разогретый&quot; спрос, даю подсказку : в стране бегают 10+ МИЛЛИОНОВ (!) мигрантов, даже неважно легальных или нет. &quot;добывают&quot; деньги всеми возможными способами, законно, возможно, нет, набирают кредиты, бегают по магазинам, скупают все подряд, включая квартиры, потом сваливают из страны, эти убытки банки перекладывают на всех жителей страны, которые к этим мигрвнтам не имеют вообще никакого отношения. Никому не приходило в голову, что это они создают повышенный спрос - приезжают сюда, голодные, холодные, прямо таки теряющие головы от безнаказанности и чрезмерно лояльного отношения к ним властей. Понятно, что с мигрантами должны разбираться депутаты (в плане законодательства), но цб должен разобраться с тем, что входит в его полномочия - выделить мигрантов в отдельную категорию, создать отдельный фонд, чтобы их действия не отражались на общей ситуации. Если банки хотят выдавать им кредиты пусть выдают ИМ по повышенным ставкам, а на жителях это никак не отражалось. Да и те, кто только получил гражданство, не сильно от них отстают - получают многочисленные пособия на своих многочисленных детей, набирают кредиты, ипотеки, потом отказываются от гражданства или просто по тихому сваливают, а цб нам рассказывает, что это мы во всем виноваты. Так что и здесь нужно наводить полный порядок
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