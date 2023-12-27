Захарова: "США сделают всё, чтобы в 2024 году тема поддержки Украины сохранялась"

Спикер МИД России убеждена в том, что Вашингтон будет поддерживать боеспособность Киева на плаву.По словам Марии Захаровой, у властей США может не получится вытащить деньги со своих налогоплательщиков, и тогда они будут стимулировать киевский режим к жутким, в том числе террористическим актам, для того чтобы показывать активность на этом направлении.