Более 70 собак и их хозяев приняли участие в чемпионате по аджилити в Москве

Соревнования проходили в течение девяти часов — с 10:00 до 19:00 В Москве на Кольской улице в кинологическом парке состоялся первый открытый чемпионат Российской кинологической федерации (РКФ) «Кубок столицы» по аджилити.
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