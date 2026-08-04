Су-34 начали бить по Славянску с расстояния в 20 километров

Три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 впервые за долгое время нанесли удар управляемыми авиабомбами по позициям боевиков киевского режима в Славянске и Краматорске, находясь всего в 20 километрах от ЛБС.
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