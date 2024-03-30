На поле чудес Во второй половине 1980-х Москвич-2141 на фоне других отечественных моделей по конструкции был вполне приличным автомобилем: просторный салон, удобная посадка, неплохая подвеска и хорошая управляемость.
Лихие 1990-е: какие автомобили погубили Москвич
Комментарии
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xe es
Излишние изыски на фоне некачественного изготовления и нехваткой транспорта в принципе. Калася на Москвичах 2141 - вполне себе нормальная машина по тем временам, только бы гнила не так быстро. С прицепом вообще заменяла грузовик 😃
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