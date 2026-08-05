Мать летчика пропавшего в Приангарье самолета просит власти усилить поисковые мероприятия

Женщина написала в телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева под ником InnaZ. Она рассказала, что является матерью летчика-наблюдателя Мамско-Чуйского отделения, который был на борту пропавшего 3 августа самолета.
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