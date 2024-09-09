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ВС РФ уничтожили группу пехоты ВСУ в Курской области: ситуация на границе с Украиной сегодня, 10 сентября

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