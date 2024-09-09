ВС РФ уничтожили группу пехоты ВСУ в Курской области: ситуация на границе с Украиной сегодня, 10 сентября

Стала известна судьба бойца ВС РФ, позывной которого есть на стене дома под Курском. Стала известна судьба бойца ВС РФ, позывной которого есть на стене дома под Курском Российские военные оставили послание в доме под Курском.
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