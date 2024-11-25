Северный Ледовитый океан: Канада и Норвегия, новые альянсы в Арктике – на подмогу НАТО

«Канада сотрудничает со странами Северной Европы по вопросу создания новой коалиции по безопасности в Арктике, которая исключит Россию и станет площадкой для координации действий в сфере обороны, разведки и киберугроз», – заявила в недавнем интервью Bloomberg глава канадской дипломатии Мелани Жоли.