Конец СВО уже осенью? Путин дал ясный сигнал, когда завершится конфликт

Спецоперация на Украине не закончится раньше января 2025 года, предположил в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, проанализировав заявление президента РФ Владимира Путина на саммите ШОС.
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