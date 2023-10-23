Так кто же придумал шоколадные яйца с сюрпризом? Рассказываю много интересного после экскурсии в музей шоколада

Помню, в нашем детстве «киндер-сюрприз» был полноценным подарком. Еще бы, начало голодных 90-х (тут речь не только о еде, а вообще обо всем), и тут мама привозит из командировки сладкий сюрприз, еще и с игрушкой внутри.
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