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Так кто же придумал шоколадные яйца с сюрпризом? Рассказываю много интересного после экскурсии в музей шоколада

Так кто же придумал шоколадные яйца с сюрпризом? Рассказываю много интересного после экскурсии в музей шоколада

Помню, в нашем детстве «киндер-сюрприз» был полноценным подарком. Еще бы, начало голодных 90-х (тут речь не только о еде, а вообще обо всем), и тут мама привозит из командировки сладкий сюрприз, еще и с игрушкой внутри.

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