Hill: после покушения Трамп стал несокрушимым, и его ждет победа на выборах

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа сделало его непобедимым в глазах сторонников. Об этом написало американское издание The Hill со ссылкой на председателя Республиканского комитета штата Нью-Гэмпшир Криса Эйгера.
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