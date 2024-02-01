Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Почему США не устранили Хомейни

Почему США не устранили Хомейни

США на Ближнем Востоке: в свете китайского триумфа и тени Вьетнама В предыдущем материале «Саддам: отношения с США в период ирано-иракской войны, От сотрудничества до эшафота» мы говорили о некоторых аспектах взаимоотношений Багдада и Вашингтона и обратили внимание на нежелание последнего в самом начале 1980-х идти на наращивание сил в Персидском заливе.

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