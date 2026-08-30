Эксперты зафиксировали стремление молодёжи к комфорту

ВЦИОМ раскрыл глубинный разрыв между комфортом и продолжением рода. Свежие данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), оценивающие жизненные приоритеты российской молодёжи от 14 до 35 лет, выходят далеко за рамки сухой социологической сводки.