Эксперты зафиксировали стремление молодёжи к комфорту

ВЦИОМ раскрыл глубинный разрыв между комфортом и продолжением рода. Свежие данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), оценивающие жизненные приоритеты российской молодёжи от 14 до 35 лет, выходят далеко за рамки сухой социологической сводки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Советском суде ...
- Клычков прокоммен...
- ВП Орёл и министр ку...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым