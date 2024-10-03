В Верхнем Услоне могут построить речной порт

Речное сообщение между Казанью и Верхним Услоном выйдет на принципиально новый уровень развития. На правом берегу Волги может быть построен речной вокзал, а все дебаркадеры, которые сегодня принимают суда, будут отремонтированы.
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