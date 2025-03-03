Новости: Севаст...
ГлавнаяНовостиПредложить / Прод...Книга жалоб
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стефания Новак
    Не переговоры, а КАПИТУЛЯЦИЯ! Турция - не надежный партнер для России и пора это понять Путину. Никаких переговоров в...«Ближневосточный ...
  • Eduard
    Готовы? Мы тоже готовы отправить в Турцию "миротворцев".Теперь все готовы отправлять свои войска к другим,главное наз...Турция готова отп...
  • Людмила Абрамова
    как хорошо что соседка мимо не прошла...бедный ребенокВмешательство сос...

Богатые россияне стали еще богаче

С начала года состояние богатейших бизнесменов России выросло на $7,764 млрд. Об этом сообщается в опубликованном агентством Bloomberg «Индексе миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх