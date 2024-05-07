Антонов назвал учения ядерных сил вынужденной мерой в ответ на риторику Запада

Как заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, готовящиеся учения ядерных сил — вынужденная ответная мера на риторику Запада, на наглую и агрессивную политику, которая несет неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан.