Россия стала вторым авторынком Европы

МОСКВА (ИА Реалист). Российский автомобильный рынок по итогам августа поднялся на второе место среди крупнейших авторынков Европы, сообщило аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные консалтинговой компании GlobalData.
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