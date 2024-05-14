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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» подпишет новый 5-летний контракт с Семаком 25 мая: «Договорились о повышении суммы контракта главного тренера, штаба и ключевых игроков»

«Новый 5-летний контракт с Сергеем Семаком будет подписан 25 мая, в день 99-летия «Зенита». Достигнута договоренность с руководством клуба о повышении суммы контракта главного тренера, а также тренерского штаба, и ключевых игроков, внесших существенный вклад в результаты команды за предыдущие пять лет и завоевание второй звезды «Зенита», – сообщила председатель совета директоров клуба из Санкт-Петербурга Елена Илюхина.

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