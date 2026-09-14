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Экспорт российского виски за семь месяцев вырос на 41%

Экспорт российского виски за семь месяцев вырос на 41%

Объем экспорта российского виски за семь месяцев 2026 года вырос на 41% в натуральном выражении и на 52% в стоимостном, крупнейшие покупатели — Казахстан, Таджикистан и Латвия.

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